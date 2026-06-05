Enflasyonda 7 Ayın Zirvesi: Mayıs Ayı Rakamları Açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2026 dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını duyurdu. Açıklanan verilere göre enflasyon, hem aylık hem de yıllık bazda yükseliş trendini sürdürerek son 7 ayın en tepe noktasına ulaştı.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE YÜKSELİŞ

Tüketici fiyatları mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış gösterdi. Bu yükselişle birlikte yıllık enflasyon yüzde 32,61 seviyesine tırmandı.

AA Finans anketine katılan ekonomistler, aylık enflasyonun yüzde 1,65, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,53 olacağını öngörmüştü. TÜİK, bir önceki ay olan nisanda yıllık enflasyonu yüzde 32,37 olarak açıklamıştı.

CÜZDANLARI EN ÇOK KONUT VE GIDA YAKTI

Halkın harcama sepetinde en büyük ağırlığa sahip üç ana grupta yıllık bazda çarpıcı artışlar yaşandı:

Konut, su, elektrik ve gaz: Yüzde 45,59 artış

Yüzde 45,59 artış Gıda ve alkolsüz içecekler: Yüzde 34,86 artış

Yüzde 34,86 artış Ulaştırma: Yüzde 34,29 artış

Aylık bazda bakıldığında ise konut grubu yüzde 2,28, ulaştırma grubu yüzde 2,03 artış kaydetti. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda mevsimsel etkilerle aylık yüzde 0,48 düşüş yaşandı

137 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI

Mayıs ayında endekste yer alan 174 alt sınıftan 137’sinde fiyat artışı yaşanırken, sadece 28 ürün grubunda düşüş görüldü, 9 grupta ise fiyatlar değişmedi. Öte yandan işlenmemiş gıda, enerji, alkol, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon göstergesi, aylık yüzde 2,87 artarken yıllık bazda yüzde 1,30 seviyesinde sınırlı kaldı.

Öncü gösterge kabul edilen İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri ise mayıs ayında İstanbul’un yıllık enflasyonunu yüzde 36,77 olarak ölçmüştü.

Kaynak: AA