Trump O Kapıyı Kapatmadı! 'Görüşmek İstemiyorum Ama Onur Duyarım'

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin açıklamasında, zenginleştirilmiş uranyumu almak için bir anlaşmaya ihtiyaç duymadıkları ifade etti. Trump ayrıca, İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşmek istemediğini ancak böyle bir görüşme olması durumunda bundan onur duyacağını dile getirdi.

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Trump O Kapıyı Kapatmadı! 'Görüşmek İstemiyorum Ama Onur Duyarım'
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ABD Başkanı, Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'GÖRÜŞMEK İSTEMİYORUM AMA ONUR DUYARIM'

Trump, İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşmek istemediğini ancak böyle bir görüşmeden onur duyacağını belirtirken, "Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek isterim ama eğer bir anlaşma yaparsak onunla görüşmem mümkün olabilir." şeklinde konuştu.

'KAĞIT ÜZERİNDE YA DA ASKERİ OLARAK KAZANACAĞIZ'

İran liderinin bazı çevrelerde çok iyi bir itibara sahip olduğunu dile getiren Trump, "Bazı insanlar kötü şeyler söylüyor ama benim hakkımda da birçok insan kötü şeyler söylüyor. Elbette ki tamamen yalan." dedi.

ABD Başkanı, "Kağıt üzerinde ya da askeri olarak kazanacağız." diye konuştu.

Olası anlaşmaya dair sorulan soruyu yanıtlayan Donald Trump, "Anlaşmanın ne olduğunu öğreneceksiniz." dedi.

BİR KEZ DAHA KÜBA'YI HEDEF ALDI

Konuşmasının devamında, Lübnan'da ateşkes için süren müzakerelere değinen Trump, "İlerleme kaydedildiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Küba'ya dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, "Küba'yla ilgili çok iyi planlarımız var. Küba'yla ilgileneceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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