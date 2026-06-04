Lübnan’dan Tarihi Ateşkes Açıklaması: 'Bu Anlaşma Son Fırsat'

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD arabuluculuğunda İsrail ile varılan 'şartlı' ateşkes anlaşmasının bölge için 'son fırsat' olduğunu vurgulayarak, tarafların onayının ardından 24 saat içinde uygulamanın başlayabileceğini açıkladı.

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Lübnan’dan Tarihi Ateşkes Açıklaması: 'Bu Anlaşma Son Fırsat'
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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) arabuluculuğunda İsrail ile yürütülen müzakerelerde varılan 'şartlı' ateşkes kararına ilişkin çok net mesajlar verdi.

Sürecin kırılganlığına dikkat çeken Avn, bu uzlaşmanın bölgedeki barış için "son fırsat" olduğunu belirterek, aksi takdirde her iki tarafın da doğacak ağır sorumluluklara katlanmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

RUBIO DEVREYE GİRDİ

Lübnan basınındaki haberlere göre, gazetecilere açıklamalarda bulunan Avn, Lübnan heyeti başkanı eski Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Simon Karam'ın, İsrail'in uzlaşmaz tavrı olarak tanımladığı durum nedeniyle bir noktada müzakerelere katılımı askıya aldığını ve bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun görüşmelerin yeniden başlaması için devreye girdiğini söyledi.

24 SAAT İÇİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREBİLİR

Ateşkesin hayata geçirilmesi için askeri ve siyasi garantilerin masada olduğunu belirten Lübnan Cumhurbaşkanı, tüm tarafların resmi onay vermesi ve gerekli güvenlik garantilerinin sunulmasının ardından, ateşkesin 24 saat içinde fiilen uygulanmaya başlayabileceğini sözlerine ekledi.

ATEŞKESİN ŞARTLARI NE?

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise söz konusu 'şartlı' ateşkesi kabul edip etmediğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

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Kaynak: AA

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