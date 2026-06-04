Yargıdan CHP Davasına İkinci Kez Ret: Kurultay ve Kongre Dosyası Kapandı

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) genel başkan değişimine sahne olan 38. Olağan Kurultayı ile olaylı İstanbul İl Kongresi’nin 'mutlak butlanla yok hükmünde sayılması' talebiyle açılan davada yargı son sözünü söyledi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin (İstinaf) usul yönünden bozma kararının ardından Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada, davanın reddine hükmedildi.

'DELEGE İRADELERİ FESADA UĞRATILDI' İDDİASI

Dava, 4-5 Kasım 2023’te yapılan büyük kurultay ile İstanbul İl Kongresi’nde "delegelere menfaat temin edilerek iradelerinin fesada uğratıldığı" iddiasıyla açılmıştı. Davacılar, her iki organizasyonda alınan bütün kararların iptal edilmesini talep ediyordu.

İPTAL TALEPLERİNE ÇİFTE RET

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya davalı CHP avukatı Kadri Gökhan Sultan katılırken, davacı avukatı Onur Yusuf Üregen mazeret bildirerek katılmadı. Duruşma hakimi, dosyaları şu gerekçelerle karara bağladı:

İstanbul İl Kongresi Dosyası: İptal isteminde bulunan davacıların, bu taleplerinden ve davadan feragat ettikleri bildirildi. Hakim, feragat nedeniyle İstanbul kongresine yönelik iptal davasını reddetti.

İptal isteminde bulunan davacıların, bu taleplerinden ve davadan feragat ettikleri bildirildi. Hakim, feragat nedeniyle İstanbul kongresine yönelik iptal davasını reddetti. 38. Olağan Kurultay Dosyası: Kurultay iptali istemiyle Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde halihazırda süren bir davanın daha bulunduğunu hatırlatan hakim, aynı konuda başka mahkemede açılmış derdest (süren) dava bulunması gerekçesiyle bu talebi de usulden geri çevirdi.

DAVANIN GEÇMIŞI

CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nde "delegelere menfaat temin edilerek delegelerin iradelerinin fesada uğratıldığı" iddiasıyla, alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması talebiyle Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde de dava açılmıştı.

Mahkeme, 11 Eylül 2025'te görülen duruşmada, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay davasının Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmesi, mevcut durumda aynı konuda süren bir davanın olması gerekçesiyle davanın usulden reddine karar vermişti.

Ayrıca mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın "pasif husumet yokluğu" nedeniyle reddine hükmetmişti.

Davacı vekili avukat Onur Yusuf Üregen'in karara itiraz etmesi üzerine dosya istinaf mahkemesine taşınmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin "pasif husumet yokluğu" gerekçesiyle davanın reddine ilişkin verdiği kararı, mazeretli olan davacı tarafın yokluğunda hüküm kurulması nedeniyle "hukuki dinlenilme hakkına aykırı" bulmuştu.

Tarafların delillerini sunmaları için verilen yasal süreler dolmadan karar verilmesinin de usul hatası olduğunu bildiren daire, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin verdiği kararı kaldırarak, dosyanın yeniden görülmesine karar vermişti.

Yeniden yapılan yargılamada usul eksiklikleri tamamlanarak dava kesin olarak reddedilmiş oldu.

Kaynak: AA