Resmi Gazete'de Yayımlandı, Adalet Bakanlığı'na 900 Personel

Adalet Bakanlığının icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de Yayımlandı, Adalet Bakanlığı'na 900 Personel
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlana göre, Bakanlığın yetki verdiği Adalet Komisyonu Başkanlıkları tarafından yapılacak uygulama ve sözlü sınav sonucuna göre 900 sözleşmeli icra katibi alınacak.

70 VE DAHA ÜSTÜ PUAN ALANLAR BAŞVURABİLECEK

Bu kapsamda uygulanacak sınavlara, lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek.

BAŞVURULAR 22 HAZİRAN'DA SONLANACAK

Başvurular, 7-22 Haziran'da son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.

KPSS-2024'te alınan puanlar esas olmak kaydıyla, KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puanları ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralanarak, yetki verilen her bir Adalet Komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının on katı aday uygulamalı sınava çağırılacak. Son aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı uygulamalı sınava alınacak.

MÜLAKAT TARİHLERİ 16-20 TEMMUZ ARASINDA AÇIKLANACAK

Uygulamalı sınava girmeye hak kazananlar ile sınav yerleri 16-20 Temmuz'da sınav yapan komisyonların internet sitesinde yayımlanacak.

Merkezi ve sözlü sınavda alınan puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak nihai başarı listesi düzenlenecek. Adalet Komisyonlarınca oluşturulan nihai başarı listeleri incelenerek başarılı olanlar ilan edilen pozisyonlara atanacak.

Kaynak: AA

Etiketler
Resmi Gazete Adalet Bakanlığı
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Sivas'ta Korkunç Kaza: 3 Ölü 2 Yaralı Sivas'ta Korkunç Kaza, Ölü ve Yaralılar Var
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Özkan Yalım'ın İhraç Kararı İptal mi Değil mi? Özkan Yalım'ın İhraç Kararı İptal mi Değil mi?
ÇOK OKUNANLAR
Trump O Kapıyı Kapatmadı! 'Görüşmek İstemiyorum Ama Onur Duyarım' Trump O Kapıyı Kapatmadı! 'Görüşmek İstemiyorum Ama Onur Duyarım'
Resmi Gazete'de Yayımlandı, Adalet Bakanlığı'na 900 Personel Resmi Gazete'de Yayımlandı, Adalet Bakanlığı'na 900 Personel
Filenin Sultanları Hollanda'ya 3-0 Kaybetti Filenin Sultanları Direnemedi
Yargıdan CHP Davasına İkinci Kez Ret: Kurultay ve Kongre Dosyası Kapandı Yargıdan CHP Davasına İkinci Kez Ret
Soruşturmada Yeni Perde: Muhittin Böcek Yeniden İfade Verdi Muhittin Böcek'ten Özgür Özel ve Ferdi Zeyrek İddiası