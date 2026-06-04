Zelenskiy'den Putin'a Açık Mektup: Bu Savaşı Durdurabilirsiniz

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Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya lideri Putin'e açık mektup yazarak seslendi.

'ATEŞKESE HAZIRIZ'

Zelenskiy, yazdığı açık mektubunda, "Savaşınız Ukrayna ve Rusya'yı kalıcı olarak birbirinden ayırdı. Bugünkü cephe hattı, diplomasinin başlaması gereken çizgidir. Ukrayna, müzakereler süresince tam bir ateşkes için hazırdır." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy ayrıca, "Bizden sonra gelecek Ukraynalı ve Rus nesilleri ne tür bir geleceğin beklediğini belirlememiz gerekiyor." dedi.

'BU SAVAŞI DURDURABİLİRSİNİZ'

Putin'e doğrudan seslenen Zelenskiy, "Siz bu savaşı durdurabilirsiniz. Bu savaşta yaşamlarını yitiren herkesin ebedi hatırasına." dedi.

Tercihin Putin'in ellerinde olduğunu işaret eden Zelenskiy, mektubunda "Şimdi karar sizin. Savaş yeter. Ukrayna bu savaşı sona erdirmeyi teklif ediyor. Bu iş dürüstçe, onurla ve savaşın tekrar başlamayacağına ilişkin sağlam garantilerle yapılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy, savaşa ilişkin kendisine ulaşan raporlara değinerek, "Dün Ukrayna cephesindeki ordunuzun mayıs ayı kayıplarını içeren bir rapor aldım. Yine 30 binden fazla Rus askeri öldü ve ağır yaralandı. Bu rakamı aydan aya tutturuyoruz ve her bir kaybınız video kayıtlarıyla doğrulanıyor. Bunlar boş sözler değil." dedi.

Zelenskiy ayrıca, savaşın gerçek bir nedeni olmadığını belirtti:

"NATO, jeopolitik veya Rus dili hakkında ne söylerseniz söyleyin, bu savaş sizin kişisel seçiminizdir. Gerçek nedeni olmayan bir savaş. Tarih onu böyle hatırlayacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi