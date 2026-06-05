Beşiktaş, İtalyan Teknik Adam Vincenzo Italiano ile Anlaşmaya Yakın
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışında sona gelindi. İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerde sona gelinirken, kısa zaman içerisinde anlaşmanın resmiyet kazanması bekleniyor.
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Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah-beyazlıların, 49 yaşındaki teknik adam ile prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE RESMİYETE DÖKÜLECEK
Her iki taraf arasında sözleşme maddeleri konuşulurken, görüşmenin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.
HÜCUM FUTBOLUNA VERDİĞİ ÖNEMLE BİLİNİYOR
Vincenzo İtaliano son iki sezon Bologna'yı çalıştırdı. Daha önce de üç sezon Fiorentina'da görev yapan İtaliano, hücum futboluna verdiği önemle tanınıyor. İtalyan teknik adam, kariyerinde Bologna ile İtalya kupası kazanırken, Fiorentina ile de 2023 ve 2024 yıllarında UEFA Konferans Ligi'nde final oynadı.
Kaynak: DHA
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