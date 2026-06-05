Filenin Sultanları Hollanda'ya 3-0 Kaybetti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk haftasındaki 2. maçında Hollanda'ya 3-0 yenildi.

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Filenin Sultanları Hollanda'ya 3-0 Kaybetti
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Brezilya'nın başkenti Brazilya'da oynanan mücadeleyi kaybeden ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

HOLLANDA'YA DİRENEMEDİLER

Filenin Sultanları Hollanda'ya karşı 3-0'lık skorla kaybederken, setler 23-25, 17-25, 18-25 ile sonuçlandı.

Dominik Cumhuriyeti maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saliha Şahin, sağ uyluğundaki kas gerilmesi sebebiyle tedbiren dinlendirildi.

Milliler, Brezilya etabındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da VNL'in son şampiyonu İtalya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA-DHA

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