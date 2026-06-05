Beykoz Belediyesi Davasında Ara Karar: 1 Kişi Tahliye Edildi

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yargılandığı davada ara kararını açıkladı. Mahkeme, Köseler ile iki sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuklu sanık Havva Dindar'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

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Beykoz Belediyesi Davasında Ara Karar: 1 Kişi Tahliye Edildi
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CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmayı CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve iş insanı Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Savcı, tutuklu sanık Havva Dindar'ın ise 'konutu terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesini istedi.

Akşam saatlerine kadar süren duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Havva Dindar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti. Mahkeme, diğer sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine de karar verirken, davayı 13 Temmuz tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

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