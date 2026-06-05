Reha Muhtar'ın Cenazesindeki Görüntü Saba Tümer’i İsyan Ettirdi

Bodrum’da tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Reha Muhtar, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılımın az olması dikkat çekerken, Saba Tümer “Bu kadar vefasızlık olmamalıydı” diyerek sitem etti.

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Reha Muhtar'ın Cenazesindeki Görüntü Saba Tümer’i İsyan Ettirdi
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Bir süredir Muğla’nın Bodrum ilçesinde tedavi gören gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Muhtar için İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde Reha Muhtar’ın tabutunun üzerine Beşiktaş forması serilirken, yakınları ve sevenleri son görevlerini yerine getirdi. Muhtar’ın çocukları Poyraz ve Mina ile manevi kızı Ayşe Nazlı Yumlu, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Törene katılımın az olması ise dikkat çekti. Sunucu Saba Tümer, cenazedeki kalabalığın beklenenden düşük olmasına tepki gösterdi. Duygusal anlar yaşayan Tümer, Reha Muhtar’ın medya dünyasında birçok ismin tanınmasına katkı sağladığını belirterek, daha fazla kişinin cenazeye katılması gerektiğini söyledi.

Saba Tümer açıklamasında, “Buradaki tabloyu görünce daha da üzüldüm. Bu ülkede pek çok sanatçının tanınmasında Reha Bey’in emeği vardı. Çok daha fazla kişinin burada olmasını beklerdim” ifadelerini kullandı.

Reha Muhtar’ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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