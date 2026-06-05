İbrahim Tatlıses Bir Kez Daha Hastanelik Oldu

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Geçtiğimiz aylarda geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Safra kesesinden de ameliyat olmuştu.

Ünlü türkücü, başarılı geçen operasyonun ardından hastaneden taburcu olmuştu.

FİZİK TEDAVİ İÇİN HASTANEYE YATTI

İbrahim Tatlıses'in zayıflamış hali gündeme gelmişti. Evinde dinlenen Tatlıses, Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre; Ankara'da hastaneye yattı.

İbrahim Tatlıses, uzun süre hareketsiz yattığı için, Ankara'daki hastanede fizik tedavi görecek.

Hastanede yattığı dönemde küs olduğu çocuklarını ziyaretine geldikleri halde affetmeyen İbrahim Tatlıses hastalık sürecinde vasiyetiyle de gündeme gelmişti.

HASTALIK DÖNEMİNDE MİRASI GÜNDEM OLMUŞTU

Vasiyetinde de her şeyi devlete bıraktığını ifade eden Tatlıses, "Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi