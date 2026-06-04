Mazhar Alanson Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Gündem Oldu

Uzun süredir gözlerden uzak olan Mazhar Alanson, eşi Biricik Suden ile birlikte Şebnem Ferah konserinde görüntülendi. Usta sanatçının son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayranlarından peş peşe yorumlar geldi.

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Mazhar Alanson Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Gündem Oldu
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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Mazhar Alanson, uzun süren sessizliğin ardından Şebnem Ferah’ın konserinde görüntülendi. Eşi Biricik Suden ile birlikte KüçükÇiftlik Park’taki konsere katılan usta sanatçının son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MFÖ grubunun sevilen ismi Mazhar Alanson, son yıllarda peş peşe yaşadığı acı kayıplarla gündeme gelmişti. Önce yakın dostu ve grup arkadaşı Özkan Uğur’u, ardından 2021 yılında kızı Eda Alanson’u kaybeden sanatçı, uzun süre gözlerden uzak bir yaşam sürmüştü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mazhar Alanson Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! Son Hali Gündem Oldu - Resim : 1

Şebnem Ferah konserinde görüntülenen 76 yaşındaki sanatçının eşi Biricik Suden’in elini tutarak yürüdüğü anlar dikkat çekti. Yavaş adımlarla ilerleyen Alanson’un görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Özellikle sanatçının zayıf görünümü hayranlarını endişelendirirken, sosyal medya kullanıcıları “Çok zayıflamış”, “İyi görünmüyor” ve “Yıllar yormuş” gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

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