Tomorrowland'den Kürse Köyü'ne: Mahmut Orhan Ata Toprağında Sahne Kurdu

Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan, uluslararası festivallerin ardından ata toprağı Balıkesir’in Kürse köyünde sessiz sedasız dev bir sahne kurarak hemşehrilerine unutulmaz bir elektronik müzik gecesi yaşattı.

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Tomorrowland'den Kürse Köyü'ne: Mahmut Orhan Ata Toprağında Sahne Kurdu
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Feel, 6 Days ve Save Me gibi hit parçalarıyla dünya müzik listelerini altüst eden ve Tomorrowland gibi küresel dev festivallerde on binlerce kişiyi coşturan DJ Mahmut Orhan, kariyerinin en sıra dışı ve en anlamlı performansına imza attı.

Dünyaca ünlü sanatçı, ailesinin köklerinin dayandığı Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Kürse köyüne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek köy meydanında dev bir elektronik müzik sahnesi kurdu.

TÜM KÖY RİTME AYAK UYDURDU

Mikserin başına geçen Mahmut Orhan, köy halkına unutulmaz anlar yaşattı. Çevre mahallelerden de yoğun katılımın olduğu konser alanında, elektronik müziğin ritmine sadece gençler değil, köyün yaşlıları da coşkuyla eşlik etti. Ünlü DJ'in hemşehrileriyle iç içe olduğu samimi anlar ve köy meydanından yükselen elektronik tınılar renkli görüntülere sahne oldu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Konserin ardından sosyal medyaya düşen görüntüler kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları "Dünya sahnelerinden köy meydanına uzanan muazzam bir bağ" yorumlarında bulunarak ünlü sanatçıyı tebrik etti.

Kaynak: İHA

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Balıkesir Konser
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