Rock Müziğin Kraliçesi Şebnem Ferah 6 Yıl Sonra Sahnede: Ağlamamak İçin Kendini Zor Tuttu

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'Sil Baştan', 'Bu Aşk Fazla Sana', 'Can Kırıkları', 'Çakıl Taşları', 'Ben Şarkımı Söylerken' gibi efsane şarkılarıyla hafızalara kazınan Şebnem Ferah 6 yıldır sahnelerden uzaktı. Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıllık sessizliğini bozdu. Uzun süredir sahnelerden uzak kalan ünlü sanatçı, 3 Haziran akşamı KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla yeniden buluştu.

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

Hıncahınç dolu olan konser alanında Şebnem Ferah'ın sahneye çıkması coşkuyla karşılandı. Şebnem Ferah kalabalık karşısında zaman zaman duygusal anlar da yaşadı. Şebnem Ferah sahnede "Bu geceyi kaç kere zihnimde ve kalbimde canlandırdığımı bilemezsiniz. Ya bu uzun ayrılığı hem kendime hem size yaşattım diye düşünecektim ya da hiçbir şey olmamış, son konserimin üzerinden 2-3 gün geçmiş gibi devam edecektim" dedi.

Öte yandan ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, konserin kapanış konuşmasında ağlamamak için kendini zor tuttu. Şebnem Ferah seyircilere “Yokluğunuzda sizin, benim evim olduğunuzu anladım.” diyerek seslendi.

Şebnem Ferah'ın son hali de sosyal medyada konuşuldu. Birçok kişi sanatçının yıllar öncesine göre daha genç göründüğünü yazarken, kimileri de 'Kraliçe hiç değişmemiş' yorumları yaptı.

KONSERE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Öte yandan konsere ünlü isimler de akın etti. Şebnem Ferah'ın dönüşünü kaçırmak istemeyen isimler arasında Beren Saat, Cem Yılmaz, Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Aleyna Tilki, Tolga Sarıtaş, Derya Uluğ, Özge Özpirinçci, Burçin Terzioğlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Burak Yamantürk, Serkay Tütüncü, Ceyhun Ergin, Biricik Suden, Mina Demirtaş, Aslı Bekiroğlu, Şebnem Dönmez, Serkan Keskin, Meriç Aral, Özgür Çevik, Deniz Çakır, Hande Doğandemir, Şebnem Bozoklu, Aziz Aslan ve Erdem Yener gibi isimler vardı.

Kaynak: Haber Merkezi