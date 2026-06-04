AYM Süresiz Nafaka Düzenlemesini İptal Etti!

Anayasa Mahkemesi, boşanan eşe süresiz nafaka ödenmesini öngören Medeni Kanun maddesini oy çokluğuyla iptal etti. Yasal boşluk doğmaması için iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

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AYM Süresiz Nafaka Düzenlemesini İptal Etti!
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Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin başvurusu üzerine toplanan Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan 'süresiz nafaka' düzenlemesini Anayasa'ya aykırı bularak oy çokluğuyla iptal etti.

Yüksek Mahkeme, Meclis'in yeni bir yasal düzenleme yapabilmesine imkan tanımak amacıyla iptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti.

HEDEF YASAL BOŞLUĞU ÖNLEMEK

AYM'nin aldığı 9 aylık erteleme kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak gerekçeli kararın ardından başlayacak. Bu süre zarfında mevcut süresiz nafaka uygulaması devam edecek.

Sürenin verilme amacı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bu süreçte yeni bir yasal çerçeve hazırlaması ve nafaka mağduriyetlerini önleyecek kademeli veya süreli bir modeli yasalaştırması olacak.

İPTAL EDİLEN MADDE NE DİYOR?

İptal kararına konu olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi şu hükmü içeriyordu:

"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."

Mahkemenin "süresiz olarak" ibaresini iptal etmesiyle birlikte, boşanma davalarında artık ömür boyu nafaka yükümlülüğü dönemi yasal olarak son bulmuş olacak. Gerekçeli kararın yazımının ardından yeni yasal düzenleme için gözler tamamen Meclis'e çevrilecek.

Kaynak: AA

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