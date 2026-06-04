Soruşturmada Yeni Perde: Muhittin Böcek Yeniden İfade Verdi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, savcılıkta kritik ve kapsamlı yeni bir ifade verdiği öğrenildi.
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Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Özgür Özel’in talebi ile Ferdi Zeyrek’e bizzat 950 bin euro teslim ettiğini, Özgür Özel’in talebi ile seçim döneminde toplamda 1 milyon 950 bin euro, 200 bin dolar ve 15 milyon TL ödeme yaptığı iddia etti.
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Kaynak: Haber Merkezi
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