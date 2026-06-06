Çelik Kubbe'nin Dron Avcıları Sahnede: ASELSAN 'DRONEDEF' Sürü İHA’ları Canlı Yayında İmha Etti

ASELSAN’ın ileri mühendislik çözümü EJDERHA, mobil bir platform üzerinde konumlandırılmış, vakum elektroniği teknolojisi ile yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar üreterek dron, mini/mikro insansız hava araçlarının elektronik komponent/sistemlerini etkisiz hale getiren, yönlendirilmiş enerji teknolojisine sahip sistem çözümü olarak görev yapıyor. GÖKBERK ise yönlendirilmiş enerji tabanlı bir hava savunma sistemi olarak sahada fark yaratıyor. Sistem, katmanlı bir hava savunma mimarisi içinde çalışmak üzere tasarlandı. GÖKBERK, İHA’lara karşı lazer silah sistemiyle fiziksel imha etkinliği sağlıyor.