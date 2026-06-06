Kılıçdaroğlu 'Konuşacağım' Dedi, Özgür Özel Programını İptal Etti: Salı Günü Grup Kürsüsüne Kim Çıkacak?

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı geçersiz kılan tarihi "mutlak butlan" kararının ardından, ana muhalefet partisinde sular durulmuyor. Hukuki olarak genel başkanlık makamına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile fiili olarak meclis grubunu elinde tutan Özgür Özel cephesinde gözler salı günü TBMM'de gerçekleştirilecek olan grup toplantısında.

'ELBETTE GRUP TOPLANACAK VE KONUŞACAĞIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki salı günü (9 Haziran) yapılması planlanan grup toplantısını işaret ederek, "Elbette grup toplanacak, konuşacağım" demişti. Kılıçdaroğlu'nun doğrudan kürsüye çıkıp milletvekillerine ve kamuoyuna hitap edeceğini açıklaması genel merkez koridorlarında tansiyonu zirveye çıkardı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KARŞI HAMLE

Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin'in köşesine taşıdığı kulis bilgilerine göre, salı günü eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü anma törenlerine katılmak üzere il dışında olması beklenen Özel, tüm programlarını iptal etti. Özel, salı günü Meclis'te konuşmacı olarak yerini alacak.

Özel ve Kılıçdaroğlu arasında "kurultay" gerginliğinin de devam ettiğini belirten Erkin'in yazısı şöyle:

"Gözler salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında olacak. Kılıçdaroğlu dün “Elbette grup toplanacak” dedi. Bu konuda, “ortada” duran isimlere göre “gerginlik” çıkma ihtimali yüksek. Kılıçdaroğlu kanadıysa “Gerginlikten uzak durmaya çalışacaklarını” söylüyor. Özgür Özel’e yakın isimlerse, salı günü gerginlik yaşanmama ihtimalini düşük görüyorlar.

Birincisi, grup toplantısının olacağı gün Manisa eski Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümü ancak Özgür Özel o gün anma toplantısına katılmayacak ve Meclis’te olacak. İkincisi, Özel’e yakın isimler; Meclis’te olacaklarını söylüyor ama Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un tavrının belirleyici olacağını düşünüyor.

Üçüncüsü, pazartesi günü Özgür Özel’e yakın isimler Özel başkanlığında dar bir toplantı yapacak ve gelişmelere göre hareket edecek. Pazartesi günü çok olağanüstü bir konu yaşanmazsa salı günü Meclis’te olacaklarının altını çiziyorlar."

Kaynak: Nefes Gazetesi