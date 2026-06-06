Discord Yeniden mi Açılıyor? Bakan Uraloğlu Tarih Verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekim 2024’ten bu yana Türkiye’de erişime kapalı olan popüler iletişim platformu Discord’un yeniden açılabileceğini duyurdu. Platformun Türkiye’nin güvenlik şartlarını kabul ettiğini belirten Uraloğlu, "Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" dedi.

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Discord Yeniden mi Açılıyor? Bakan Uraloğlu Tarih Verdi
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Türkiye’de yaklaşık 20 aydır erişim engeli bulunan dünya devi anlık mesajlaşma ve sesli konuşma platformu Discord için yeni açıklama geldi.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord yönetiminin Türkiye’nin güvenlik ve içerik düzenlemelerine ilişkin taleplerini büyük ölçüde karşıladığını belirtti. Uraloğlu, "Discord şu anda kriterlerimizi karşılıyor. Özellikle içerik çıkarma konusunda Türkiye'nin istediği noktaya gelmiş durumdalar" ifadelerini kullandı.

DISCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Yasağın kalkmasına ilişkin sinyaller veren Bakan Uraloğlu, sürecin diğer ilgili bakanlıklar ve resmi kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Erişim engelinin kaldırılmasına yönelik değerlendirmelerin sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, "Bir müddet sonra açalım diye konuşuyoruz. Muhtemelen bir müddet sonra açacağız" diyerek yeşil ışık yaktı.

DISCORD NEDEN KAPATILMIŞTI?

Popüler platform, bazı sunucularında çocukların istismarı, müstehcen içeriklerin paylaşılması ve çeşitli yasa dışı faaliyetlerin organize edildiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Emniyet ve savcılık incelemelerinin ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, 9 Ekim 2024 tarihinde platforma erişim engeli getirilmesine hükmetmiş, karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulamaya konulmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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