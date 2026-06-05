CHP Hakkında Çarpıcı İddia: ‘Küresel Lobi Çökecekti, Kılıçdaroğlu Engel Oldu’

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CHP'de 'mutlak butlan' krizi sürerken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan tv100 ekranlarında "Mesele sadece delege meselesi değildir" diyerek, şu ifadeleri kullandı: "Ancak özellikle Türkiye'nin iç ve dış politikalarında, milli konularda ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinde; bunun yanı sıra rota koridoru, kalkınma koridoru gibi yeni denklemler şekillenirken, CHP'nin milli cephede yer almasını istemeyen küresel bazı odakların CHP'yi enfekte etme çalışmalarına karşı Kemal Bey ve ekibinin önemli bir görev ve hizmet yaptığını düşünüyorum. İleride bunları daha da fazla konuşacağız" dedi.

'YENİ BİLGİLER ORTAYA ÇIKACAKTIR'

Lobinin CHP'ye çökeceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun engel olduğunu savunan Burhan, şöyle devam etti: "Önümüzdeki günlerde bununla ilgili yeni açıklamalar, yeni bilgiler ve belgeler ortaya çıkacaktır. 17-25 Aralık'tan sonra AK Parti içerisinde FETÖ bağlantılı milletvekilleri ve siyasetçilerin birçoğu tasfiye oldu. Hatta hapse girenler de oldu. 17-25'ten sonra AK Parti, FETÖ ile mücadele etti ve büyük ölçüde temizlendi.

Daha sonra FETÖ, kasetler üzerinden MHP Genel Başkan Yardımcılarına yönelik bir operasyon yaptı. MHP'yi zayıflatmaya çalıştı. Arkasından delegeler üzerinden alternatif bir kongre süreci başlatarak MHP'yi ele geçirmeye çalıştı. MHP'yi ele geçirmek ne demektir? Bu bir milli güvenlik meselesidir. Siz Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçirdiğiniz andan itibaren Türkiye'nin kodlarıyla oynamış olursunuz. Sayın Devlet Bahçeli ve ekibi bunu püskürttü.

Üçüncü olarak da Kılıçdaroğlu ve ekibi... Buradaki mesele basit ve sıradan bir mesele değil. Önümüzdeki günlerde bu konu konuşulduğunda Kemal Bey'e şunu soracaklar: Geçmişte FETÖ ile ilişkiler konusunda şöyle oldu, böyle oldu. Kemal Bey de bunu biliyor. Önümüzdeki günlerde bir tablo ortaya çıkacak ve çok net biçimde görülecek.

'İMAMOĞLU ÜZERİNDEN KÜRESEL BİR LOBİ...'

Sayın Cumhurbaşkanımız da geçmişte, 'Allah affetsin, biz iyi niyetle düşündük' dedi. Yanıldıklarını ifade etti. FETÖ konusunda yanlış yapıldığını söyledi. CHP içerisinde de özellikle Ekrem İmamoğlu üzerinden küresel bir lobinin Türkiye'deki siyasete müdahale etmek için CHP'nin kimyasıyla oynayarak, Türkiye'nin iç ve dış politikası ile milli konularında küresel sistemin beklentilerine cevap verecek bir CHP inşası projesi yürüttüğünü düşünüyorum. Kılıçdaroğlu ve devlet aklı dediğimiz yapının bunu durdurduğunu görüyorum. Benim gördüğüm tablo budur. Önümüzdeki günlerde bunu çok daha net konuşacağız.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlık koltuğuna tekrar oturan Kemal Kılıçdaroğlu, bayramlaşma programında şu ifadeleri kullanmıştı: "Haykırarak söylüyorum, FETÖ başta olmak üzere, hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı olmamış başı dik bir adam duruyor karşınızda.

FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri haram sofralarda meze yapanlar adına sizlerden özür diliyorum. Partinin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların maskesini zamanında indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Rüşvetçi belediye başkanlarını partiden atamadığım için sizlerden özür diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi