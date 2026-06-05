CHP'den İstifa Etmişti: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in Yeni Adresi Belli Oldu

CHP'den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

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CHP'den İstifa Etmişti: Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in Yeni Adresi Belli Oldu
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Bugün CHP'den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in siyasi geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. tv100 ekranlarında konuşan Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Bilecen'in AK Parti'ye katılacağını öne sürdü. Burhan, "Bugün istifa eden CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, AK Parti'ye katılacak. Bu konu bir süredir konuşuluyordu ancak artık netleştiği bilgisini paylaşabilirim" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ

Hakan Bilecen, gün içerisinde yaptığı açıklamayla CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Bilecen, adaylık sürecinde ve belediye başkanlığı görevinde parti yönetiminden beklediği desteği göremediğini belirterek, CHP içindeki tartışmaların ve siyasi çekişmelerin Kilis'e zarar vermemesi için bu kararı aldığını savunmuştu

Açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dışında hiçbir belediyeden destek alamadığını savunan Bilecen, CHP'de yaşanan genel başkanlık tartışmalarına da dikkat çekmişti. Bilecen, istifasının ardından görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini belirterek, kararının temel amacının Kilis'e daha iyi hizmet vermek olduğunu söylemişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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