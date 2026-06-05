Kılıçdaroğlu'ndan Grup Toplantısı Hamlesi, Dilekçe Verecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı'nda konuşabilmek için pazartesi günü TBMM'ye dilekçe vereceği belirtildi.

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Kılıçdaroğlu'ndan Grup Toplantısı Hamlesi, Dilekçe Verecek
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısından sonra yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun Salı günü TBMM'de grup toplantısına başkanlık edeceğini açıkladı.

Gazeteciler Barış Yarkadaş ve Sinan Burhan tv100 ekranlarına gelen 'Buket Aydın ile Doğrudan' programında konuya ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı için pazartesi günü TBMM'ye dilekçe vereceğini söyledi. Öte yandan, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, üç grup başkanının ve Özgür Özel'in grup toplantısına katılamayacağını açıkladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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