Özgür Özel Gümüşhane'de Konuştu: 'Bize Bina Değil, Seçim Kazanmak Lazım'

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İstinaf mahkemesinin, CHP için 'mutlak butlan' kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran Pazar günü yerel ara seçimin yapılacağı beldelerden biri olan Gümüşhane'nin Tekke'de düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Özel AK Parti ve parti için muhalefete sert sözlerle yüklendi.

'POLİSLE ATTILAR AMA...'

Süreç boyunca Mansur Yavaş ile birlikte Gümüşhane'de büyük bir miting planladıklarını ancak "partiye saldıracaklar" istihbaratı üzerine Ankara'da kaldıklarını belirten Özgür Özel şöyle devam etti:

"Delegeyi defalarca çağırdık, 680 oyla seçildiğimiz yere bin 280 oyla, bin 303 oyla yeniden seçildik. Şimdi bu seçimlerin hiçbirini saymayıp altı yıl önceki yönetimi bugün partinin başına 'butlan' olarak getirdiler. Bizi polisle partiden attılar. ‘Olsun’ dedik; yürüdük, on binler olduk ve Meclisimize sığındık."

'BENİ SEVEN SANDIĞA KOŞSUN'

Gelişmelerin ardından Tekke beldesinde pazar günü yapılacak ara seçimler için tabanda "Özgür Özel yoksa sandığa gitmeyelim" boykotu başladığını duyunca beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen Özel, seçmene sandık çağrısı yaptı:

"İki elim kanda olsa Tekke'ye geleceğim dedim. Beni seven sandığa koşsun, adayımız Barış'ı seçsin. Ben bu partide kadınlar seçim akşamları ağlamasın, yüzünüz gülsün diye geldim.

MAL VARLIĞI VE 'ÖLMÜŞ İNSANA İFTİRA' SUÇLAMASI

Beni Antalya Büyükşehir Belediyesiyle Manisa'da bir benzinlikte buluşmakla suçladılar. O gün Ankara'da olduğumu ispatlayınca, bu sefer 20 tane ilaç içen o adamı evladıyla tehdit edip mal varlığına çöktüler. Adama 'Ben o parayı Özgür’e değil, rahmetli Ferdi’ye verdim' dedirttiler. Niye? Çünkü Ferdi öldü, konuşamaz! Sırf ölmüş insana iftira atıp partimizi karalamaya çalışıyorlar.

'YENİLGIYE ALIŞANLARI ARKADA BIRAKTIK'

Rahmetlilere iftira atanları, köhnemiş yapıları, binaları geride bıraktık. Binayı çok isteyenler binayı aldı. O binada oturanlar gelip burada sizinle konuşabilir mi? Bana bina lazım değil, bana sizinle birlikte seçim kazanmak lazım. Yenilgiye alışanları arkada bıraktık. Yeni mücadelenin rotası yürüyüştür, pusulası millettir. Saraya partinin evlatlarını kurban edenlerle meşgul olmayacağız, gerekirse bu parti için biz kurban olacağız ama başarılı olacağız."

Cuma namazını beldede kılan ve AK Parti ile MHP seçim bürolarını da ziyaret edip selamlaştığını belirten Özel, bir öğretmen çocuğu olarak Tekke'deki herkesin kardeşi olduğunu söyleyerek CHP adayı Barış için destek istedi.

Kaynak: ANKA