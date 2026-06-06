Numan Kurtulmuş Açıkladı: Salı Günü CHP Grubunda Kim Konuşacak? Kürsü Krizi Çözüldü mü?

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) mahkeme kararıyla başlayan krizde gözler salı günü Meclis'te gerçekleştirilecek grup toplantısına çevrildi.

Finlandiya ve İsveç'e yönelik resmi ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı'nın krizin bir tarafı olmadığını vurgularken, yasal mevzuatın her iki isme de konuşma yolu açtığını duyurdu.

'KONUŞMASINI ÖNLEYECEK HİÇBİR MADDE YOK'

Kurtulmuş, içtüzük ve yasal mevzuata göre Meclis Başkanlığı'nın partilerin iç işleyişine müdahale yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Geçen hafta Özgür Özel'in Grup Başkanı olarak toplantı yaptığını hatırlatan Kurtulmuş, "Önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız" diyerek Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkmasının önünde yasal bir engel olmadığını kaydetti.

CİNDORUK VE KARAYALÇIN EMSALİ MASADA

Siyasi tartışmalara ışık tutmak için Türk siyasi tarihinden çarpıcı bir emsal paylaşan Kurtulmuş, geçmişte SHP Genel Başkanı olan ancak milletvekili olmayan Murat Karayalçın ile Meclis Grup Başkanı Aydın Güven Gürkan arasında benzer bir süreç yaşandığını hatırlattı.

Dönemin Meclis Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un "Taraf değiliz" diyerek hem grup başkanlığından gelen yazıyı kabul ettiğini hem de Karayalçın'ın konuşmasına izin verdiğini belirten Kurtulmuş, "Meclis Başkanlığı açısından konu dün de açıktır, bugün de açıktır" dedi.

'MECLİS KAPISINI KAPATACAK' İDDİALARINA SERT YANIT

Bazı televizyon kanallarında "Meclis Başkanlığı Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatabilir" şeklinde yapılan yorumlara adeta ateş püsküren Numan Kurtulmuş, "Ben ne yapacağımı da yapmayacağımı da gayet iyi biliyorum. Meclis Başkanlığı siyasi magazinin, politik polemiklerin gündemi olamaz. TBMM Başkanlığına bırakılmış bir inisiyatif yoktur" ifadeleriyle bağımsızlık resti çekti.

Kaynak: ANKA