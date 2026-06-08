Orta Doğu'da Ateşkes Çatladı: İran ve Yemen’den İsrail’e Füze Yağmuru

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Bölgesel ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemesi, Orta Doğu'da misilleme zincirini tetikledi.

İran'ın gece saatlerinde başlattığı yoğun füze taarruzunun ardından, Yemen'deki Husiler de (Ensarullah Hareketi) sürece dahil olarak İsrail topraklarına balistik füze fırlattı. Yaşanan bu son gelişme, nisan ayında varılan kritik ateşkes sürecinden sonra Husilerin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği ilk doğrudan saldırı olarak kayıtlara geçti.

İRAN ÜÇ DALGA HALİNDE VURDU

İsrail ordusunun, Lübnan’da ateşkese rağmen Dahiye’yi hedef almasının ardından İranlı yetkililer sert bir karşılık verileceğini duyurmuştu. Beklenen misilleme gece saatlerinde gerçekleşti. İran'dan üç dalga halinde ateşlenen yaklaşık 10 füze nedeniyle İsrail'in kuzey, orta ve güney kesimlerinde sirenler çaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da da alarm durumuna geçilirken, İsrail hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalışması sonucu gökyüzünde ardı ardına şiddetli patlama sesleri yankılandı.

İsrail ordusu, bu saldırılara misilleme olarak İran’ın batı ve orta kesimlerini hedef aldığını duyurdu.

ATEŞKES SONRASI HUSİLERDEN İLK SALDIRI

İran-İsrail hattındaki gerilim tırmanırken, bir hamle de Yemen'den geldi. ABD ile Yemen'deki Husiler arasında 8 Nisan'da sağlanan ateşkes, bu saldırıyla birlikte fiilen sarsıldı. Husiler, İran’a yönelik saldırılara tepki olarak İsrail yönüne balistik füze ateşledi.

TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

Yemen'den fırlatılan balistik füzenin tespit edilmesiyle birlikte başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülkenin orta kesimleri, güney bölgeleri ve yasa dışı yerleşim yerlerinde geniş çaplı acil durum sirenleri devreye girdi.

İsrail ordusundan yapılan resmi açıklamada, Yemen kaynaklı tehdidin hava savunma sistemleri tarafından zamanında fark edilerek havada imha edildiği savunuldu.

İSRAİL PETROKİMYA TESİSİNİ VURDU

İsrail'in, İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentinde bulunan petrokimya tesisini vurduğu bildirildi. Mehr Haber Ajansı'na göre Huzistan Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Hayati, "Kısa bir süre önce Mahşehr'deki Karun Petrokimya Şirketi, siyonist düşman tarafından hava saldırısına uğradı. Fırlatılan mühimmatın isabet etmesi sonucu bu sanayi tesisinin bazı bölümleri hasar gördü" dedi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirten İranlı yetkili, hasarın boyutuna ve olası kayıplara ilişkin ayrıntılı bilgilerin daha sonra açıklanacağını ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Mahşehr'deki petrokimya tesisinde bulunan "birkaç hedefin" vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA