Buca Belediyesinde 'Kayyım' Dönemi: Başkan Görkem Duman Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Rüşvet" ve "Zimmet" suçlamalarıyla tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Buca Belediyesinde 'Kayyım' Dönemi: Başkan Görkem Duman Görevden Uzaklaştırıldı
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İçişleri Bakanlığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma çerçevesinde tutuklanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın görevden uzaklaştırıldığını resmen duyurdu.

AĞIR SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMA KARARI

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Görkem Duman hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde "2025/114123" dosya numarasıyla büyük bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Duman'a yöneltilen suçlamalar arasında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma", "Rüşvet" ve "Zimmet" yer alıyor. Soruşturma kapsamında adli makamlarca Duman hakkında tutuklama tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Yapılan açıklamada, Görkem Duman’ın, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

"Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/114123 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Zimmet' suçlarından soruşturmaya başlandığı ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

Kararın ardından ilçede belediye başkan vekilliği ya da kayyIm atama sürecine ilişkin prosedürlerin başlatılması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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