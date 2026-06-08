ATM'leri Sahte Dolarla Vurdular: İstanbul Merkezli 6 İlde '50 Dolar' Operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bankacılık sistemini ve ATM mekanizmalarını hedef alan dolandırıcılık şebekesini çökertti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, sahte dövizleri banka ATM’leri üzerinden finansal sisteme sokan şüphelilere yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

SAHTE 50 DOLARLA...

Siber polisi tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemelerde, dolandırıcıların akılalmaz yöntemi deşifre edildi.

Şebeke üyelerinin, özel basım sahte 50 dolarlık banknotları banka ATM’lerinin haznesine yatırarak sisteme sorunsuz bir şekilde dahil ettikleri belirlendi. ATM'lerin sahte parayı ayırt edememesinden yararlanan şüpheliler, hesaplarına geçen döviz bakiyesini farklı banka ATM’lerinden Türk lirası (TL) olarak nakit çekti.

102 BİN 750 DOLAR ZARAR

Şüphelilerin çok sayıda hesap üzerinden organize şekilde yüzlerce işlem gerçekleştirdiği belirlendi. Ekiplerin geriye dönük hesap ve ATM log incelemelerinde, bu yöntemle bankaların toplamda 102 bin 750 dolar (güncel kurla milyonlarca lira) zarara uğratıldığı tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul merkez olmak üzere Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında şebeke üyesi 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA