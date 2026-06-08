Mola Vermişti, Bir Anda Gözden Kayboldu: CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Filyos Çayı'nda Aranıyor

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Karabük-Zonguldak kara yolunda meydana gelen feci olayda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, yol kenarında durduğu sırada dengesini kaybederek Filyos Çayı'na düştü. Debisi yüksek çayda akıntıya kapılarak gözden kaybolan Erten'i bulmak için bölgeye çok sayıda uzman ekip sevk edildi.

MOLA VERMİŞTİ

Edinilen bilgilere göre olay, Yenice ilçesinden Karabük istikametine doğru seyir halinde olan 78 ACD 559 plakalı otomobilin, Karabük-Zonguldak kara yolunun Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri mevkisinde mola vermesiyle yaşandı.

Araçta bulunan 72 yaşındaki CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, hava almak ve dinlenmek amacıyla Filyos Çayı kenarına yürüdü. Erten, çayın kıyısında durduğu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağının kaymasıyla suya düştü.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Erten'in suya düşmesiyle birlikte yanında bulunan arkadaşları durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda Sağlık, Jandarma, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile itfaiye personeli gönderildi.

Çayın hırçın sularında ve geniş bir hat üzerinde yürütülen arama çalışmalarına su altı arama kurtarma ekipleri ve botlar da destek veriyor.

Kaynak: AA