Altı Beldede Ara Seçim Heyecanı: İşte Kazanan Adaylar

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı altı beldede seçmenler belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. İlk sonuçlar gelmeye başladı.

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Altı Beldede Ara Seçim Heyecanı: İşte Kazanan Adaylar
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Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı altı beldede bugün belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapıldı. Seçimlerin ardından belediye başkanlığı yarışının sonuçları netleşti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Gümüşhane'nin Tekke beldesinde AK Parti adayı Kemalettin Aydın belediye başkanlığına seçildi. Tokat'ın Çevrecik beldesindeyse CHP adayı Nazım Demirkol seçimi kazandı.

Nevşehir'in Mustafapaşa beldesinde AK Parti adayı Mustafa Özer, Tokat'ın Yolüstü beldesinde AK Parti adayı Mustafa Altın belediye başkanı oldu.

Tokat'ta ara seçim yapılan diğer beldelerden Bağtaşı'nda AK Parti adayı Mustafa Karadağ, Kuşçu'daysa MHP adayı Hikmet Temizel belediye başkanlığı yarışını önde tamamladı.

Kaynak: AA

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