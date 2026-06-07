Kılıçdaroğlu Salı Günü Ne Konuşacak? 'Belediye Manifestosu' İddiası

Gözler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü TBMM'de yapacağı grup toplantısına çevrildi. İddiaya göre Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının siyasetle ilişkileri ve siyasetin finansmanına yönelik kapsamlı bir manifesto açıklayacak.

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Kılıçdaroğlu Salı Günü Ne Konuşacak? 'Belediye Manifestosu' İddiası
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CHP Genel Merkezi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü TBMM’de düzenlenecek grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Kılıçdaroğlu’nun toplantıda vereceği mesajlar merakla beklenirken dikkat çekici bir kulis bilgisi paylaşıldı.

tv100'de konuşan Nefes Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, şu ifadeleri kullandı: "Benim bildiğim kadarıyla Sayın Kılıçdaroğlu, belediyelerle ilgili bir manifesto hazırlamayı düşünüyor. Belediye başkanlarının siyasetle çok haşır neşir olmaması gerektiğine ilişkin kapsamlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağını düşünüyorum.

2019'da yayımladığı genelgenin daha geniş kapsamlı bir versiyonu olacak. Belediye başkanlarının siyasetle ilişkisi, siyasetin finansmanının belediyeler üzerinden sağlanmasına karşı alınacak önlemler ve bunlarla ilgili birçok konuda ciddi bir çalışma yürütüldüğüne dair bilgim var."

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Kaynak: Haber Merkezi

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