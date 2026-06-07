Meteoroloji 11 İli Uyardı: Sağanak Geliyor

Meteoroloji, 11 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji 11 İli Uyardı: Sağanak Geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugüne ilişkin (7 Haziran Pazar) hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre, yurdun bazı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Afyonkarahisar, Isparta, Bolu, Kastamonu, Erzurum, Kars, Ağrı, Malatya, Elazığ, Muş ve Van çevrelerinde sağanak yağışlar bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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