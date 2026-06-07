Can Polat Cinayetinde Dört Şüpheli Tutuklandı

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Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan ve aralarında tetiği çeken saldırganın da bulunduğu dört kişi tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Saldırı, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde, Polat çiftinin konakladığı otelin önünde meydana gelmişti. Silahlı saldırıda ağır yaralanan 37 yaşındaki Can Polat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği ve olay öncesinde keşif yaptığı belirlenen iki şüpheli İzmir'de otomatik tabancayla yakalanmıştı. Çalışmaların devamında, tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve saldırıda kullanılan silahın temin edilmesine yardım ettiği belirtilen iki kişi daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi