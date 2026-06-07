Fenerbahçe Yeni Başkanını Seçiyor: Aziz Yıldırım Önde

Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda ilk sonuçlara gelmeye başladı. Aziz Yıldırım yarışı önde götürüyor.

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Fenerbahçe Yeni Başkanını Seçiyor: Aziz Yıldırım Önde
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için nefesler tutuldu. Sarı-lacivertli kulübün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin karşı karşıya geldiği başkanlık yarışında toplam 27 bin 138 üye oy kullandı.

İlk sonuçlara göre Aziz Yıldırım yarışı önde götürüyor.

AÇILAN SANDIK: 20/45

Aziz Yıldırım: 7281

Hakan Safi: 4287

HAKAN SAFİ YILDIRIM'I TEBRİK ETTİ

Hakan Safi, oy sayımı sürerken yaptığı açıklamada yenilgiyi kabullenerek Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

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