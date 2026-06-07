Serinlemek İçin Gençten Acı Haber

Adana'da serinlemek için Seyhan Nehri’ne giren 17 yaşındaki genç, boğuldu.

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Serinlemek İçin Gençten Acı Haber
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Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Suriye uyruklu 17 yaşındaki Yusuf Kasım, iki arkadaşıyla serinlemek amacıyla Seyhan Nehri’ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Kasım, gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yusuf Kasım, dalgıçlar tarafından bulunup sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Kasım’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yusuf Kasım’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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