Gülistan'ın Son Mesajı 'Korkuyorum' Oldu: Eski Sevgilisi Zeinal Her Şeyi Anlattı

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Tunceli'de 6 yıl önce ortadan kaybolduktan sonra cinayete kurban gittiği değerlendirilen ancak halen cansız bedeni bulunamayan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un Tunceli Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesi ortaya çıktı.

'TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLESEYDİ YALNIZ BIRAKMAZDIK'

Gülistan'ın başının dertte olabileceği veya birisi tarafından alıkonulabileceğinin aklına gelmediğini savunan Zeinal Abarakov, "04 Ocak 2020 günü (Gülistan'ın Zeinal'ın evinde olduğu gün) Gülistan Doku'nun bizden herhangi bir yardım talebi olduğunu hissetseydik ya da birilerinin onu korkuttuğunu, tehdit ettiğini bize söyleseydi biz onu yalnız bırakmazdık.

'ARABAYLA TAKİP ETTİM'

Gülistan yurda giderken her zaman kullandığı kısa yolu kullanmadı farklı bir yola yönelince ben de arkasından araba ile devam ettim. Kendisine arabaya binmesini ve gideceği yere bırak istediğimi söyledim. Ancak Gülistan teklifimi ret etti. Gülistan yaya olarak gitti ben de arabanın içinden yavaş yavaş ilerleyerek takip ettim.

'KOLUNDAN TUTARAK ARABAYA BİNDİRMEYE ÇALIŞTIM'

Sonra yine yanına yanaştım, araçtan indim ve kendisine yurda geç kalacaksın ısrarla bırakmak istediğimi tekrar ettim. Ben Gülistan'ı yurda bırakmak istediğimde Gülistan bana trip atarak teklifimi kabul etmedi ben de yurt yönüne değil de diğer yöne doğru gittiğini gördüğüm için kolundan tutarak arabaya bindirmeye çalıştım. Biraz çekiştirdim. Gülistan daha sonra bana bağırmaya başladı. Ancak Gülistan yine ret etti.

'ZORLA BİR YERDE TUTULDUĞUNU DÜŞÜNDÜM'

Ben Gülistan Doku'nun bir şeye şahit olup olmadığını ya da tehdit veya şantaja maruz kalıp kalmadığını bilmiyorum. Gülistan Doku'nun da birilerini tehdit edip etmediğini bilmiyorum. Uzun süredir Gülistan Doku'dan haber alamadığım için kendisinin zorla bir yerde tutulduğunu düşündüm. Mesajlarımda bahsettiğim yardım, Gülistanın bulunduğu durumdan kurtarma yoludur. Kurtarma yolundan kastım evlenip hayat kurmaktır" ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENİNİN EVİNDEN 'KORKUYORUM' MESAJI ATMIŞ

Gülistan'ın kaybolmadan bir gün önce geceyi geçirdiği öğretmenin evinden Zeinal'a 'korkuyorum' diye mesaj attığı ortaya çıkarken, Zeinal Abarakov, "Gülistan'ın bana gönderdiği "korkuyorum" mesajından anladığım dışarıda kaldığı, yurda yetişemediğidir. Ertesi gün ben Gülistan'ın mesaj atarken öğretmeninin evinde olduğunu öğrendim.

Öğretmenin evindeyken bana neden "korkuyorum" diye mesaj attığını bilemiyorum. Benim Gülistan'a "yurda veya Küba'ya git, gittiğin zaman beni ara" dememdeki kasıt onun adına endişelendiğim içindir, güvenli bir yere geçmesini sağlamak için öyle bir mesaj attım. Tam olarak hatırlamıyorum ancak Gülistan'ın beni aramadığını ve mesaj atmadığını hatırlıyorum. Gülistan'ın bana "bizim için zaman bitti" cümlesindeki benim anladığım bizim ilişkimizin bittiğidir. Gülistan'ın 15 gün boyunca benimle iletişime geçmeyip 04 Ocak'ta iletişime geçmek istemesinin sebebini bilmiyorum" dedi.

"BANA GELDİĞİNDE ÜZGÜN, DURGUN VE KAYGILIYDI"

Gülistan'ın yanına geldiğinde de çok fazla üzgün, durgun ve kaygılı olduğunu söyleyen Abarakov, ifadesinde şöyle dedi: "Bu durumun benim ile bir ilgisi yoktur. 05 Ocak 2020 günü öğleden sonraki saatlerde Gülistan'ın isimlerini hatırlamadığım arkadaşları beni telefon ile arayarak Gülistan'dan haber alamıyoruz senin bir bilgin var mı diye sorduklarında haberdar oldum.

'KAYIP OLDUĞUNU ÖĞRENDİKTEN SONRA MESAJ YAZDIM'

Bende beni arayanlara Gülistan üniversiteye gidecekti, benim bildiğim bu dedim. Gülistan'ın kayıp olduğunu arkadaşlarından öğrendikten sonra Gülistan'a mesaj yazdım. Günlük rutinime devam ederken etrafa da göz gezdirdim Gülistan belki oralarda olabilir diye. Ben durumun bu kadar ciddi ve Gülistan'ın tehlikede olabileceğini hiç düşünmedim."

'AMACIM YAŞADIĞINI BİLMEKTİ'

Tutuklu Zeinal Abarakov, 'bana sadece söyle yaşıyorum' mesajını yazmasındaki sebebinin köprüden atladı diye haberler çıkınca hayatta olmadığını düşündüğünü belirterek, "Amacım sadece Gülistan'dan bir haber almak yaşadığını bilmekti. Sürekli bu mesajları atmamdaki sebep Gülistan'ın yaşadığını umut etmemdir.

Gülistan'a "bu zaman da benim de başıma böyle bir şey gelse ben de korkardım" diye yazdığım mesajımın amacı bende senin yerinde olsaydım yani beni de devlet bu kadar süre boyunca arasaydı ve bende bir gün ortaya çıkınca devletin bana ceza verebileceğini düşünürdüm. Başkaca bir kastım yoktur" ifadelerini kullandı.

'BAŞINA GELEN OLAYI BİLMİYORUM'

Gülistan'ın kendisi için çok değerli olduğunu ileri süren Abarakov, "Gülistan'ın tecavüze uğrayıp uğramadığını ya da hamile olup olmadığını bilmiyorum. Benden bu konuda yardım istemedi, bu konu ile ilgili en ufak bir imada bile bulunmadı. Bulunsaydı kesinlikle Gülistan'a sahip çıkar ona yardımcı olurdum. Gülistan'ın başına bir iş gelmiş olsaydı veya bunu ben bilseydim kesinlikle Gülistan'a sahip çıkardım ona yardımcı olurdum. Gülistan'ın başına gelen olayı bilmiyorum. Gülistan benim için çok değerli olduğu için Cansun'un Gülistan'ı arayıp yanında olmasını istedim" şeklinde konuştu.

'OTELDE 1,5-2 AY KALDIK'

Annesinin telefonla kendisini arayarak Türkiye'ye dönmesinin daha doğru olacağını söylediğini ve bunun üzerine geldiğini belirten Zeinal Abarakov, "Rusya'dan Antalya'ya geldim. Havaalanında beni emniyet müdürü ve yanında birkaç polis ile annem üvey babam ve kardeşim karşıladılar. Antalya Belek'te olan Sueno Hotels Deluxe Belek isimli otele yerleştik.

Bu otelde ailem ile birlikte yaklaşık 1,5-2 ay kadar kaldık. Bize bu otelde iki oda ayırmışlardı. Annem ve üvey babam bir odada, ben ve kardeşim bir odada kaldık. Ancak odaların bir birine geçişi vardı. Bu otelin ben, annem, üvey babam ödemedik. Bu otelde bizimle beraber emniyet müdürü dâhil 4-5 tane daha polis vardı. Ben bu polislerden sadece emniyet müdürünü tanıyorum. Bu otelden çıkmak istediğimizi bizi koruyan polislere bildirdik.

Onlarda biz kendi üstlerimize soralım biraz daha bekleyin dediler. Daha sonra aradan biraz zaman geçtikten sonra otelden çıktık ve bizi koruyan polislerin dışındaki başka polislerin eşliğinde bize tahsisli minibüs ile annemin arkadaşının kiralık olan Alanya'daki dairesine yerleştik" ifadelerini kullandı.

GÜLİSTAN'DAN, ZEİNAL'E 13 CEVAPSIZ ÇAĞRI

Tutuklu Zeinal Abarakov, 22 Aralık 2019 tarihinden sonra 04 Ocak 2020 günü akşamına kadar Gülistan Doku ile herhangi bir iletişiminin olmadığını belirtti. Ancak, ifade sırasında, 04 Ocak 2020 günü (Gülistan kaybolmadan bir gün önce) 20.00:04, 20.00:36, 20.03:14, 20.07:05, 20.07:40, 20.07:46, 20.09:16, 20.17:15, 20.21:25, 22.55:11, 23.00:11, 23.03:29, 23.09:27 saatlerinde Gülistan tarafından Zeinal'e cevapsız çağrılar geldiği tespit edildi. Saat 20.08:51'de Gülistan tarafından Zeinal'e mesaj atıldığı ve akabinde Zeinal'in annesi tarafından saat 20.24:53'de Gülistan'ın 183 saniye arandığı ortaya çıktı. Aynı gün Zeinal'in de saat 23.14:02'de Gülistan'ı 148 saniye aradığı tespit edildi.

Kaynak: Sabah