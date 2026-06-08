Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, Okyanus Yükseldi! Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesini sarsan 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından okyanusta 1 metrelik dalgalar ölçüldü. Filipinler ve Malezya'da tsunami alarmı verilerek tahliye süreci başlatıldı. Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., tsunamiye karşı savunmasız bölgelerindeki vatandaşlara derhal yüksek yerlere gitme çağrısında bulundu.

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'Pasifik Ateş Çemberi' olarak bilinen deprem ve volkan kuşağında yer alan Filipinler, tarihinin en büyük sarsıntılarından birini yaşadı.

Ülkenin güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki dev deprem, geniş bir coğrafyada hissedilirken ölümcül tsunami riskini de beraberinde getirdi. Bölgede büyüklüğü 6.5'e ulaşan çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı kaydediliyor.

Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, Okyanus Yükseldi! Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem - Resim : 1

YERİN 55 KİLOMETRE ALTINDA DEV KIRILMA

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre sarsıntı, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesine bağlı Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında kaydedildi. Depremin derinliği 55,2 kilometre olarak ölçülürken, merkez üssüne yakın yerleşim birimlerinde çok şiddetli sarsıntılar hissedildi.

Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, Okyanus Yükseldi! Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem - Resim : 2

Ana depremin ardından bölge beşik gibi sallanmaya devam etti, en büyüğü 6.5, en küçüğü ise 4.6 olan en az 10 şiddetli artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, Okyanus Yükseldi! Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem - Resim : 3

OKYANUS YÜKSELDİ

Depremin hemen ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol, Sultan Kudarat ve Sarangani illerindeki kıyı gözlem istasyonlarında 1 metreyi aşan tsunami dalgalarının tespit edildiğini açıkladı.

Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, Okyanus Yükseldi! Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem - Resim : 4

Tehlikenin büyümesi üzerine Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. ulusa seslenerek acil durum ilan etti. Marcos, tsunami tehdidi altındaki tüm kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşların derhal evlerini terk ederek yüksek yerlere sığınması çağrısında bulundu. Devlet Başkanı, tüm afet müdahale ve arama kurtarma kurumlarının en üst düzey teyakkuza geçirildiğini belirtti.

Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, Okyanus Yükseldi! Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem - Resim : 5

MALEZYA DA UYARI YAYINLADI

Malezya Meteoroloji Dairesi, sarsıntının ardından acil durum koduyla yayınladığı bildiride, Borneo Adası'nda yer alan Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yaptı ve kıyı şeridindeki vatandaşların tedbiri elden bırakmamasını istedi.

Pasifik Ateş Çemberi Yarıldı, Okyanus Yükseldi! Filipinler’de 7.8 Büyüklüğünde Dev Deprem - Resim : 6

Bölgede hasar tespit ve olası can kayıplarına yönelik çalışmalar, artçı sarsıntıların ve tsunami riskinin gölgesinde güçlükle yürütülüyor.

Kaynak: AA

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