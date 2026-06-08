Avrasya Tüneli'nde Kaza Sonrası Su Baskını

Avrasya Tüneli’nde kontrolden çıkan bir otomobilin yangın panosuna çarpması sonucu söndürme sistemi patladı. Tüneli su basması nedeniyle geçişler acilen durdurulurken sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Tünel, saat 09.00'dan itibaren araç trafiğine yeniden açıldı.

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Avrasya Tüneli'nde Kaza Sonrası Su Baskını
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 08.00 sıralarında özel bir otomobilin Avrasya Tüneli'nde itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı belirtildi.

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki suyun tünele aktığı bildirilen açıklamada, "Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Avrasya Tüneli'nin saat 09.00'dan itibaren araç trafiğine yeniden açıldığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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