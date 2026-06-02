Ünlü Rapçi Klip Çekmek İsterken Sarıyer'i 'Yakıyordu'

Yangının çıkış nedenini araştıran polis ekipleri, çevredeki görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yaklaşık bir yıldır bölgede yaşadığını belirten bir görgü tanığı ifadesinde, olay günü akşam saatlerinde tarihi binaya giren yaklaşık altı kişiyi gördüğünü anlattı.

Tanık, “Daha önce bölgede görmediğim kişilerin o saatte binaya girmesinden şüphelendim. Daha sonra mahalleye yabancı olduğunu düşündüğüm bir aracın fotoğrafını çektim. Gece yarısı ise Topçu Karakolu’nda yangın çıktığını fark ederek itfaiyeye haber verdim. Ardından evlerimiz tahliye edildi” dedi.

ŞÜPHELİLERDEN 5’İ ÇOCUK

Yapılan incelemeler sonucunda tarihi Topçu Karakolu’nu kullanan kişilerin ünlü rapçi Barış Koçak ve beraberindeki 11 kişi olduğu tespit edildi. Şüphelilerden beşinin çocuk yaşta olduğu belirlendi.

İZİNSİZ KLİP ÇEKİMİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Koçak ve ekibi, yeni parçaları için klip çekmek amacıyla tarihi Topçu Karakolu’nu mekan olarak seçti. Herhangi bir resmi izin almadan binanın arka kısmından içeri giren ekip, çekimlerini tamamladıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Ancak ekip ayrıldıktan kısa süre sonra tarihi binada yangın çıktı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik çalışmaları sonucunda Koçak ile beraberindeki kişiler tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“TARİHİ BİNA OLDUĞUNU BİLMİYORDUK”

İfadeleri alınan şüpheliler, çekim yaptıkları yapının tarihi eser niteliğinde olduğunu bilmediklerini öne sürdü. Ayrıca binada herhangi bir ateş yakmadıklarını ve yangınla ilgilerinin bulunmadığını savundular.