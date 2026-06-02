Bir Dönemin Gözde Yatırımıydı, Şimdi Masraf Kapısı Oldu! Satış Furyası Başladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem orta sınıfın en büyük hayallerinden biri olan yazlık sahibi olmak, artan maliyetler nedeniyle artık birçok kişi için yük hâline geldi. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunan yazlık konutlar, yüksek aidatlar, bakım giderleri, ulaşım ve yaşam maliyetleri nedeniyle elden çıkarılmaya başlandı. Sahil bölgelerindeki satılık ilan sayılarındaki dikkat çekici artış da bu değişimi gözler önüne serdi.

Pandemi sonrası yükselen konut fiyatlarıyla birlikte büyük bedeller ödenerek satın alınan yazlık evler, bugün birçok aile için sürdürülebilir olmaktan çıktı. Vatandaşlar artık yılda birkaç hafta kullanılan yazlıklara yüksek bütçeler ayırmak yerine, gelir getiren yatırımlara yöneliyor. Kimileri şehir merkezinde kira getirisi sağlayacak evlere yatırım yaparken, kimileri ise memleketlerinde daha ekonomik yaşam alanları oluşturmayı tercih ediyor.

SATILAMAYAN YAZLIKLAR KİRALANIYOR

Sahillerdeki satılık yazlık ilanlarında ciddi artış yaşanmasına rağmen, yüksek faiz oranları ve krediye erişimde yaşanan sorunlar nedeniyle satışlar beklenen hızda gerçekleşmiyor. Uzun süre alıcı bulamayan ev sahipleri ise çözümü kısa dönem kiralamada arıyor.

Yazlıklarını sezonluk ya da günlük olarak kiraya veren mülk sahipleri, en azından yıllık giderlerini karşılamaya çalışıyor. Gayrimenkul uzmanları, geçmişte prestij göstergesi olarak görülen yazlıkların artık birçok kişi tarafından masraf kalemi olarak değerlendirildiğini belirtiyor.

AYNI YERE GİTMEK TATİL ANLAYIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Uzmanlara göre tüketicilerin tatil alışkanlıkları da değişmeye başladı. Her yıl aynı bölgede tatil yapmak istemeyen vatandaşlar, yazlığa bağlanmak yerine farklı destinasyonları tercih ediyor. Bu nedenle birçok kişi, yazlığa ayıracağı bütçeyi kira getirisi sağlayan bir yatırım aracına dönüştürüyor ve elde ettiği gelirle farklı bölgelerde tatil yapmayı seçiyor.

Öte yandan son dönemde “memlekete yatırım” trendi de dikkat çekiyor. Vatandaşlar, yazlık almak yerine doğup büyüdükleri şehirlerde ev yaptırarak hem aile bağlarını güçlendiriyor hem de daha ekonomik bir tatil alternatifi oluşturuyor.

AİDATLAR MİLYONLARI BULUYOR

Yazlık sitelerdeki aidatlar da ev sahiplerini zorlayan en önemli kalemlerden biri hâline geldi. Özellikle Bodrum, Yalıkavak, Çeşme ve Alaçatı gibi bölgelerde bulunan lüks projelerde aidatlar yıllık milyon liraları aşabiliyor.

Standart sitelerde yıllık aidatlar 18 bin ila 36 bin lira arasında değişirken, güvenlikli ve sosyal tesisli projelerde bu rakam 120 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ultra lüks projelerde ise yıllık aidatların 2 milyon liraya ulaştığı belirtiliyor.

BAKIM MASRAFLARI DA CEP YAKIYOR

Uzmanlar, yazlık maliyetlerinin yalnızca satın alma bedeliyle sınırlı olmadığını vurguluyor. Deniz kenarındaki evlerde rutubet, nem ve yıpranma nedeniyle her sezon ciddi tadilat ihtiyacı ortaya çıkıyor. Buna emlak vergileri, sigorta giderleri ve yıl boyunca ödenen sabit masraflar da eklenince yazlık sahibi olmak birçok aile için ekonomik açıdan zorlayıcı hâle geliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi