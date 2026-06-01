Altında Büyük Patlama Kapıda! İslam Memiş Tarih Verdi: Gram Altın İçin Rekor Sinyali

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında piyasalardaki son durumu değerlendirerek borsa, altın ve gümüş yatırımcılarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Küresel gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisini yorumlayan Memiş, özellikle gram altın için dikkat çeken bir seviye paylaşırken yatırımcılara sabırlı olmaları çağrısında bulundu.

Birinci çeyrek büyüme verileri, küresel savaş gerilimleri ve iç siyasette yaşanan gelişmelerin piyasalarda yön arayışını artırdığını belirten Memiş, yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerini anlattı.

'2026 BORSA YILI OLACAK'

Borsa İstanbul’un uzun tatilin ardından yükselişle açıldığını ve endeksin 13 bin 770 puan seviyelerinde dengelendiğini ifade eden Memiş, kısa vadeli dalgalanmaların olağan olduğunu söyledi.

Memiş, borsa piyasasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Haziran ayında dışarıdaki savaş gerilimi ve içerideki siyasi tartışmalar nedeniyle 13.000 - 14.000 puan aralığında bir dalgalanma sürpriz olmaz. Ancak yıl sonuna baktığınız zaman, benim nazarımda bu yıl borsa yılıdır. Teknik beklentilerimiz borsa tarafını desteklemeye devam ediyor. Kısa vadede 16.000 puan, devamında ise yıl sonuna kadar 20.000 puan seviyesinin görüleceği bir trend bekliyorum. 2026 yılında borsanın altına kıyasla daha fazla kazandırabileceğini öngörüyorum. Burada önemli olan yatırımcıların doğru hisseleri seçebilmesi, riskleri dağıtması ve en az 6 aylık bir strateji belirlemesidir.”

GRAM ALTIN İÇİN YENİ HEDEF

Küresel piyasalarda savaş belirsizliği ve manipülasyon ortamının etkili olduğunu savunan İslam Memiş, altın tarafındaki yükseliş beklentisini koruduğunu belirtti.

Merkez bankalarının alımları ve yüksek enflasyonun uzun vadede altını desteklemeye devam edeceğini söyleyen Memiş, gram altın için dikkat çeken tarih verdi.

“Şu an ons altın tarafında 4.500 dolar seviyesindeyiz. Kısa vadede 4.400 - 4.800 dolar aralığında dalgalanan bir seyir görebiliriz. Bugüne kadar gram altın hep ons altını takip etti. Ancak yılın ikinci yarısında buna dolar da destek verecek. Temmuz ve Ağustos aylarında, özellikle Ağustos ayında tekrar 8.000 lira seviyesi üzerine yerleşen bir gram altın karşımızda olabilir.”

'SABREDECEKSİNİZ'

Türkiye’de altın piyasasında son dönemde dikkat çekici fiyat farklılıklarının yaşandığını ifade eden Memiş, yatırımcı psikolojisinin önemine vurgu yaptı.

İslam Memiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Mart ayında dünyaca kıyasla en pahalı altın Türkiye’deydi (kilogram başına +12.500 dolar işçilik vardı). Mayıs ayına geldiğimizde ise dünyada en ucuz altın Türkiye’de oldu ve eksi 247 dolar işçilikler gördük. Sabır noktasında testi olan bir yatırımcı portföyü var karşımızda. Sabredeceksiniz ve uzun vadeli stratejiye odaklanacaksınız.”

Kaynak: Haber Merkezi