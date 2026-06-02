2026 Yılı Hububat Alım ve Satım Fiyatları Belli Oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizde hububat hasadı, yağışlar nedeniyle geçen yıla göre gecikmiş olup, hali hazırda belli bölgelerde başlamıştır.

Hasadını yapan üreticilerimize depolama imkanı sağlamak amacıyla, TMO tarafından 21 Mayıs 2026’dan itibaren üreticilerimizin ÇKS’ye kayıtlı buğday ve arpa ürünleri taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlanmıştır.

Hububat hasadı ve piyasalar yakından takip edilmekte olup gelinen noktada TMO hububat alım fiyatlarını açıklamış uygun görülmüştür.

2026 Yılı TMO Hububat Alım Fiyatları (2. grup ürünler için) ton başına;

Makarnalık buğdayda 16.500 TL,

Ekmeklik buğdayda 16.500 TL,

Arpada ise 12.750 TL olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızca, üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 TL ödenecek, (ülke ortalaması verimi dikkate alınarak) ton başına ise toplam 3.014 TL destek ödemesi tekabül etmiş olacaktır.

Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda ekmeklik ve makarnalık buğday için 19.514 TL/ton, arpa için ise 15.764 TL/ton geçmiş olacaktır.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 2026 YILI HUBUBAT ALIM VE SATIŞ FİYATLARI BELİRLENDİ pic.twitter.com/WMjrVhGa5F — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) June 2, 2026

TMO ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır.

TMO hububat satışlarına 1 Ekim itibariyle başlanacak olup, satış fiyatları;

2. grup makarnalık buğday için 18.500 TL/ton,

grup ekmeklik buğday için 18.500 TL/ton,

grup arpa için 14.000 TL/ton olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi