Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu Kez Dede Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10'uncu torunu dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın üçüncü çocuğu dünyaya gözlerini açtı.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret eden Erdoğan, burada torunu ve kızının sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı, Bayraktar çiftine tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti, 2017 yılında dünyaya gelen çocuklarına Canan Aybüke, 2024 yılında dünyaya gelen çocuklarına ise Asım Özdemir ismini vermişti.

