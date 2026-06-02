Kurban Bayramı'ndan Geriye Trafik Çilesi Kaldı: İstanbul Yolunda Kilometrelerce Kuyruk

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine rağmen Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatil dönüşü yoğunluğuna yakalanmamak için pazartesi günü yola çıkan sürücüler, İstanbul istikametinde uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı.

BAYRAM BİTTİ ÇİLESİ KALDI

Özellikle Düzce kesiminde etkili olan yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman saatte 20 kilometre hıza kadar düşen hızlarla ilerlemek zorunda kaldı. Trafik akışının yavaşlamasıyla birlikte otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Sürücüler, İstanbul yönünde ilerlerken zaman zaman durma noktasına gelen trafik nedeniyle güçlük yaşadı. Yetkililer, güzergâhta seyahat edecek sürücülere trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan, kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA