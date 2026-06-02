CHP'li Belediye AK Parti'ye Geçti! Seçim Sonrası Tansiyon Yükseldi
CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, hakkında yürütülen 'irtikap' suçlamasıyla tutuklanmasını ve İçişleri Bakanlığı'nın, 'icbar suretiyle irtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine başkan vekili olarak Alev Ünal seçildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Düzce'nin Akçakoca Belediyesinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Mevcut Başkan Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanmasının ardından belediye meclisi olağanüstü toplandı.
AK PARTİ'NİN ADAYI BAŞKANVEKİLİ SEÇİLDİ
Akçakoca Belediyesi Meclis salonunda başkan vekilliği seçimi yapıldı. AK Parti'den Alev Ünal, CHP'den Naim Top aday gösterildi. Yapılan gizli oylamayla Naim Top 6, Alev Ünal 9 oy alarak Akçakoca Belediyesi başkan vekili seçildi.
SALONDA GERGİNLİK YAŞANDI
Yapılan başkan vekilliği seçimi sonrasında gerginlik yaşandı. Araya giren partililer tarafından ortam sakinleştirildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: