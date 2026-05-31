Mutfakta Yapay Zeka mı, El Lezzeti mi Hakim Olacak? Şef Deniz Burak Gökdemir Sürdürülebilir Mutfağın Şifrelerini Açıklıyor

Anadolu’nun teruar özelliklerini, sürdürülebilirlik ilkelerini ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel saklama yöntemlerini modern mutfak teknikleriyle harmanlayan deneyimli şef, Michelin ve Gault&Millau gibi uluslararası rehberlerin sektöre getirdiği dinamizmi operasyonel bir avantaja dönüştürüyor. Orkestra şefliğine benzettiği mutfak yönetiminde disiplini net standartlarla kuran Gökdemir, teknolojinin mutfağa sunduğu konfora değer verirken tabağın son karar anında "el lezzeti" ve "sezgilerin" gücüne inanmaya devam ediyor. Genç şef adaylarına teknik bilginin ötesinde mesleki süreklilik ve disiplin öğütleyen başarılı şef, yıllar sonrasına Anadolu’nun köklerinden beslenen ama dünyaya açık, sade ve anlam taşıyan bir gastronomi mirası bırakmayı arzuluyor.

Mutfak sanatlarına olan tutkunun profesyonel bir kariyere dönüştüğü o ilk kırılma noktasını ve seni bugün " Executive Chef" koltuğuna taşıyan temel motivasyonu nasıl tanımlarsın?

Aşçılık benim için bir meslek değil, bir miras. Bu yolculuk, mutfağın sadece yemek yapılan bir yer değil; düşüncenin tada, duygunun sunuma dönüştüğü bir alan olduğunu fark ettiğim o kırılma noktasıyla başladı. Tutkuyla girip disiplinle kaldığım, kaosun içinde düzen kurmayı öğrendiğim bir süreç oldu. Beni ‘Executive Chef’ noktasına taşıyan motivasyon ise sadece iyi tabaklar çıkarmak değil; bir vizyon oluşturmak, o vizyonu ekiple birlikte sürdürülebilir kılmak ve her gün bir öncekinden daha iyisini aramak.

Bin beş yüz yıllık bir Bizans sarnıcının mistik atmosferinde mutfak yönetmek, sadece yemek pişirmek değil, aynı zamanda tarihle bir diyalog kurmak gibi; bu devasa tarihsel mirasın senin tabaklarına ve yaratıcılığına olan yansıması nedir?

Bu tarihsel miras tabaklarıma bir tema olarak değil, bir yaklaşım olarak yansıyor. Daha sade, daha anlamlı ve daha bilinçli. Bulunduğum yer zaten güçlü bir hikâye anlattığı için benim görevim onu bastırmak değil, tamamlamak. Yaratıcılığım da burada şekilleniyor; modern teknikleri kullanırken geçmişi inkâr etmiyorum, aksine onunla bugünü aynı tabakta buluşturuyorum. Kısacası bu atmosfer bana şunu hatırlatıyor: iyi yemek, mekânla ve tarihle kurulan bir bağdır.

Gastronomi dünyasında ürünün kaynağına inmek artık bir zorunluluk; malzeme seçiminde yerelliği ve mevsimselliği savunurken Anadolu’nun "teruar" (toprak-iklim-insan) özelliklerini mutfağına nasıl entegre ediyorsun?

Anadolu’nun “teruar”ını mutfağıma entegre ederken meseleyi sadece yerel ürün kullanmak olarak görmüyorum; önce mevsim ritmine sadık kalıyor, aynı ürünün farklı coğrafyalardaki karakterini baskılamak yerine tabağa taşıyorum. Ardından üretim kültürünü dikkate alıyor; neyin yetiştiğinden çok nasıl üretildiği ve yaşatıldığına odaklanarak kurutma, fermentasyon ve saklama gibi geleneksel yöntemleri modern mutfak diliyle yeniden yorumluyorum.

Mutfak felsefende sürdürülebilirlik ve "sıfır atık" kavramları sadece birer trend mi, yoksa operasyonel süreçlerinde bu prensipleri nasıl somutlaştırıyorsun?

Sürdürülebilirlik ve “sıfır atık” benim için bir trend değil, geçmişimizden gelen bir mutfak kültürünün modern karşılığıdır. Anadolu mutfağında zaten hiçbir şey ziyan edilmezdi; kemikten ilik, sebzenin sapından yemek, bayat ekmekten yeni bir tarif doğardı. Kurutma, turşulama, fermentasyon gibi yöntemler de aslında tamamen “elde olanı değerlendirme” refleksinin ürünüdür. Yani bugün konuştuğumuz sıfır atık yaklaşımı, aslında atalarımızın günlük yaşam pratiğiydi.

İstanbul’un son yıllarda uluslararası gastronomi rehberlerinde (Michelin, Gault&Millau gibi) hak ettiği yeri almaya başlaması, senin mutfak vizyonunda ve gelecek hedeflerinde nasıl bir değişim yarattı?

İstanbul’un Michelin Guide ve Gault&Millau gibi rehberlerde görünür hale gelmesi, mutfağa sadece prestij değil, görünmeyen bir “gerilim hattı” da getirdi. Bir yandan şehri dünya gastronomi sahnesine taşıyan güçlü bir vitrin oluştu; diğer yandan her serviste daha yüksek bir beklenti, daha keskin bir detay baskısı oluştu. Artık mesele sadece iyi yemek değil, o yemeğin her gün aynı tutarlılıkla, aynı seviyede ve hatasız çıkması. Benim açımdan ise bu süreç, vizyonu daraltmadı; tam tersine keskinleştirdi. Çünkü böyle bir atmosferde sıradanlık kabul görmüyor…

Bir mutfak ekibini yönetmek, aslında bir orkestra şefliği yapmak gibi; mutfaktaki disiplini, yaratıcılığı ve o yüksek enerjiyi her servis anında nasıl diri tutuyorsun?

Disiplini baskıyla değil, net bir standartla kuruyorum; herkes neyi, ne zaman ve neden yaptığını bildiğinde kaos ortadan kalkar ve yaratıcılığa alan açılır. Yaratıcılığı ise reçeteden ziyade ekibin tabağa küçük dokunuşlarla katkı sunabildiği canlı bir alan olarak görüyorum; bu da mutfağı sürekli gelişen bir yapıya dönüştürüyor.

Sarnıç gibi ikonik bir mekânda, hem yerli misafirlerin aşina olduğu tatları sunmak hem de yabancı turistlere "gerçek Türk gastronomisini" anlatmak arasındaki o dengeyi nasıl kuruyorsun?

Burada yaptığımız iş çok net: atmosfer ne kadar güçlü olursa olsun arkasına saklanmıyoruz, tam tersine o ağırlığı taşıyacak mutfak işini ortaya koyuyoruz. Denge de şurada; kimseyi yabancılaştırmadan, herkesi aynı masada ama farklı algılarla buluşturmak. İyi mutfak dediğimiz de böyle olmalı.

Teknolojinin mutfak sanatlarına bu denli dahil olduğu bir çağda, dijitalleşme ve yapay zekâ gibi kavramların senin mutfak pratiğinde bir karşılığı var mı, yoksa "el lezzeti" ve "sezgi" senin için hala her şeyin üzerinde mi?

Teknolojiyi mutfakta bir destek aracı olarak görüyorum; operasyonu daha net, daha kontrollü ve verimli hale getiriyor. Ama tabağın karar anında hâlâ sezgi ve “el lezzeti” belirleyici. Kısacası teknoloji mutfağın düzenini kuruyor, sezgi ise ruhunu.

Sarnıç Restaurant bünyesinde veya kişisel kariyerinde hayata geçirmeyi planladığın, bizi şaşırtacak en büyük "hayal projen" nedir?

Sarnıç İstanbul çatısı altında çok daha başarılı, klasik bir restoran mantığından ziyade, sürekli gelişen ve gastronomi kimliğini çok daha iyi seviyelere taşımak amacımız.

Mutfakta yaratıcılık tıkandığında veya ilhamın azaldığında, seni besleyen diğer disiplinler hangileri oluyor?

Gastronomi içinde farklı alanlara yönelirim. Özellikle fermente teknikler, sokak yemek kültürü ve farklı ülke mutfaklarının temel pişirme yöntemleri bana yeni bakış açıları kazandırır. İlhamı mutfağın içinde değil, gastronominin farklı katmanlarını keşfederek yeniden mutfağa taşırım.

Gastronomi eğitimi alan genç şef adaylarına, teknik bilginin ötesinde, bu meslekte kalıcı olabilmeleri için verebileceğin en hayati tavsiye ne olurdu?

Teknik bilgi öğretilir, tarif öğrenilir, el becerisi zamanla gelişir. Ama sizi bu meslekte kalıcı yapan şey; disiplin ve öğrenmeye devam etme isteğidir.

Türk mutfağının global bir marka haline gelmesi yolunda şeflerin rolünü nasıl değerlendiriyorsun ve sen bu küresel markalaşma sürecinin neresinde duruyorsun?

Şefler bu süreçte sadece yemek yapan değil, aynı zamanda kültür anlatıcısı. Türk mutfağının global bir marka olabilmesi için lezzetin yanında hikâyeyi, coğrafyayı ve üretim kültürünü de doğru anlatmak gerekiyor.

Yıllar sonra arkana baktığında, gastronomi dünyasında nasıl bir miras bırakmış olmayı ve hangi "lezzet hikâyesi" ile anılmayı arzuluyorsun?

Anılmak istediğim lezzet hikâyesi ise, Anadolu’nun köklerinden beslenen ama dünyaya açık, sade ve anlam taşıyan bir gastronomi anlayışı olur.