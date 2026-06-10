Trump'tan İran'a Yeni Tehdit: Bedelini Ödeyecekler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma müzakerelerinde çok geç kaldığını savunarak, "Artık bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

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Trump'tan İran'a Yeni Tehdit: Bedelini Ödeyecekler
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Trump, sosyal medya hesabından İran'la ilgili paylaşımda bulundu.

'ORTA DOĞU'NUN ZORBASI ÖLDÜ'

İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin "artık var olmadığını" belirten Trump, "Tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü" yorumunu yaptı.

'BEDELİNİ ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKLAR'

Trump, "Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar, şimdiyse bedelini ödemek zorunda kalacaklar." ifadesini kullandı.

GECE YARISI SALDIRISI

Trump ve ABD ordusu, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak gece yarısından sonra İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı.

ABD ordusu sabah 05.00 sularında İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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