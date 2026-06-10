Orta Doğu Karıştı, Altın Fiyatları Çakıldı: Dev Firmadan Yeni Tahmin Geldi

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ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırıların ardından küresel piyasalarda risk algısı yeniden yükseldi. Buna rağmen altın fiyatları düşüşünü sürdürdü.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Spot altın, gün içinde 4.173,15 dolara kadar geriledi.

Daha sonra yüzde 2,03 kayıpla ons başına 4.174 dolar seviyesinde işlem gördü. Yurt içinde ise gram altın aynı oranda değer kaybederek 6 bin 190 TL seviyesine kadar gerilerken, şu an 6 bin 260 lira seviyelerinde seyrediyor.

ORTA DOĞU'DA YÜKSELEN GERİLİM ETKİLİ OLDU

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları, bölgede kırılgan şekilde devam eden ateşkesi yeniden riske attı.

Son gelişmeler, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda sevkiyatın aksayabileceği endişelerini artırdı.

FED'İN FAİZ TERCİHİ PİYASAYI ETKİLİYOR

Doların değer kazanması, altını diğer para birimleriyle yatırım yapanlar açısından daha maliyetli hale getirdi. Aynı zamanda petrol fiyatlarında görülen yaklaşık yüzde 1'lik yükseliş, enflasyon baskılarının sürebileceği beklentisini güçlendirdi.



Bu gelişmeler, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği yönündeki beklentileri destekledi.

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, altın üzerindeki baskının temel nedenleri arasında Fed politikalarındaki değişim beklentisi, yükselen tahvil faizleri ve güçlenen doların yer aldığını ifade etti.

Vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar, CME FedWatch verilerine göre Fed'in aralık ayına kadar faiz artırma ihtimalini yüzde 70'in üzerinde fiyatlıyor.

Getiri sağlamayan bir yatırım aracı olan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar açısından cazibesini kaybedebiliyor. Bu nedenle piyasaların odağı bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verilerine çevrildi.

Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi çarşamba günü, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise perşembe günü açıklanacak.

GÖRECEĞİ DİBİ TAHMİN ETTİLER

Teknik analizlere göre spot altında düşüşün 4.107 dolar seviyesine kadar devam etme ihtimali bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde 4.199 dolar ilk direnç seviyesi olarak izlenirken, bu seviyenin aşılması durumunda 4.228 ile 4.246 dolar aralığı gündeme gelebilir.



Aşağı yönlü harekette ise 4.079-4.107 dolar bandı önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

Altın fiyatının 200 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemesi de teknik görünüm açısından dikkat çekti. Kurumsal yatırımcıların yakından takip ettiği bu seviyenin kırılması, ilave satış baskısını beraberinde getirdi.

DEV ŞİRKETTEN YENİ TAHMİN

Standard Chartered Küresel Emtia Araştırmaları Başkanı Suki Cooper, faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte kısa vadede altın fiyatlarında oynaklığın artabileceğini belirtti.

Cooper, altın destekli borsa yatırım ürünlerinde daha fazla yatırımcının zarar pozisyonuna geçmesi halinde satış baskısının hızlanabileceğini ifade etti.



Bir sonraki önemli teknik destek seviyesinin ise ons başına yaklaşık 4.100 dolar olduğu kaydedildi.

Öte yandan Hindistan'da fiziki altın talebinin zayıf seyrettiği belirtilirken, Çin'de ise ons başına 10 doların altında devam eden yerel primin talebi destekleyen unsurlar arasında yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi