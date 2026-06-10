Çinli Otomotiv Devi BYD'den Flaş Karar: Türkiye Planı Askıya Alındı

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Çinli otomotiv üreticisi BYD'nin üst düzey yöneticilerinden Stella Li, Avrupa'daki üretim faaliyetlerine öncelik verdiklerini belirterek Türkiye'de planlanan fabrikanın ise şimdilik askıya alındığını söyledi.

'ÖNCELİK MACARİSTAN'

Reuters'a Londra'daki şirket merkezinde konuşan BYD İcra Başkan Yardımcısı Stella Li, "Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için uygun yer bulmak" dedi.

BYD, Macaristan'daki yeni fabrikasında araç montajına bu yılın dördüncü çeyreğinde başlayacağını açıkladı. Şirketin güney Macaristan'daki Szeged kentinde kurduğu fabrika, BYD'nin Avrupa'daki ilk üretim tesisi olacak. Ancak fabrikanın devreye alınması, şirketin ilk planlarının yaklaşık bir yıl gerisinde hayata geçecek.

'TÜRKİYE TAKVİMİ BELİRSİZ'

BYD, 2024 yılında Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırımla bir üretim tesisi kuracağını ve fabrikanın 2026 yılında faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

Ancak Stella Li, Türkiye'deki proje için henüz inşaat çalışmalarının başlamadığını söyledi. Li, fabrikanın şu anda askıya alındığını ve üretimin ne zaman başlayacağına ilişkin net bir takvim bulunmadığını dile getirdi.

BYD'nin Avrupa'daki satışları geçen yıl yüzde 270 artarak yaklaşık 188 bin araca ulaştı. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri olan şirketin Avrupa satışları, 2026 yılının ilk beş ayında da yüzde 144 yükselerek 100 bin adedi geçti.

Şirket, Avrupa'da üretim yaparak Avrupa Birliği'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara uyguladığı ek gümrük vergilerinden kaçınmayı planlıyor.

Kaynak: Reuters