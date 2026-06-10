ABD'den İran'a 'Helikopter' Misillemesi: Trump ve CENTCOM'dan Peş Peşe Açıklama

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ABD, Hürmüz Boğazı üzerinde devriye görevi yapan Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından İran'a yönelik hava saldırıları başlattı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyonun Başkan Donald Trump'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini duyurarak, bunun 'İran'ın haksız saldırganlığına verilen orantılı bir yanıt' olduğunu savundu.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin bir açıklama da ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, "Bir helikopterimizi düşürdüler ve biz de şu anda buna karşılık veriyoruz. Buna karşılık vermenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada İran'ın Hürmüz Boğazı'nda devriye görevi yürüten ABD Ordusu'na ait Apache helikopterini düşürdüğünü duyurmuş ve buna karşılık vermek zorunda olduklarını vurgulamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi