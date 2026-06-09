AJet'ten Yaza Özel Bodrum Kampanyası

AJet, yaz sezonunun en popüler tatil rotalarından Bodrum’a yönelik indirim kampanyası başlattı. Yurt içi 5 şehir ile Bodrum-Lefkoşa hatlarındaki uçuşlar ve koltuk seçimleri yüzde 25 indirimle satışa sunuldu.

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AJet'ten Yaza Özel Bodrum Kampanyası
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AJet, gözde turizm destinasyonlarından Bodrum'a indirimli bilet kampanyası başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz boyu Bodrum'a direkt uçuş gerçekleştirilen yurt içi 5 kent ile Bodrum-Lefkoşa biletleri yüzde 25 indirimle satışa sunuldu.

SADECE 37 SAAT SÜRECEK

İndirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın 23.59'a kadar satışta olacak. İndirimli biletler, 26 Haziran-24 Ekim 2026'daki seyahatlerde kullanılabilecek. AJet'in indirimli bilet kampanyasında tüm koltuk seçimleri de yüzde 25 indirimli olacak. Biletler AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

Öte yandan, AJet yaz aylarına özel olarak Çukurova, Trabzon, Gaziantep, Kayseri, Samsun ve Lefkoşa'dan Bodrum'a direkt seferler düzenliyor.

Kaynak: AA

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